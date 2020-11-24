Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, geçen sezon Galatasaray forması giyen Letonyalı Kristine Vitola'yı kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşında ve 1.91 boyunda olan Vitola ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımımız, Letonyalı uzun oyuncu Kristine Vitola ile 2020-2021 sezonu için anlaşma sağlamıştır. Letonya milli takımı oyuncusu Kristine Vitola'ya Fenerbahçe Öznur Kablo'ya hoş geldin diyor, çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.





Kristine Vitola Fenerbahçe Öznur Kablo'da! 💛💙



Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımımız, Letonyalı uzun oyuncu Kristine Vitola (1.96, 1991) ile 2020-21 sezonu için anlaşma sağlamıştır. ✍️ pic.twitter.com/WSW40pe2mG — Fenerbahçe Öznur Kablo (@fbkadinbasket) November 24, 2020

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