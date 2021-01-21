THY EuroLeague'in 21. haftasında temsilcilerimizden Anadolu Efes, deplasmanda Zenit'e 85-78 mağlup olarak bu sezonki 10. yenilgisini aldı.

THY EuroLeague'in 21. haftasında temsilcilerimizden Anadolu Efes, deplasmanda Zenit ile karşı karşıya geldi. Lacivert-beyazlılar, rakibine 85-78 mağlup olarak bu sezonki 10. yenilgisini aldı.

1. PERİYOT: Zenit 28-15 Anadolu Efes

2. PERİYOT: Zenit 53-31 Anadolu Efes

3. PERİYOT: Zenit 64-55 Anadolu Efes

Anadolu Efes Avrupa'daki 707. maçına çıktı

Anadolu Efes, Zenit karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 707. maçına çıktı. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 707 karşılaşmada 399 galibiyet ve 308 yenilgi yaşadı. Anadolu Efes, Euroleague'de ise 459. maçını yaptı. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 459 karşılaşmada 242 galibiyet alırken, 217 kez ise salondan mağlup ayrıldı.

DİĞER

BASKETBOL HABERLERİ