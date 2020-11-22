22 Kasım 2020, Pazar

BASKETBOL

Manchester United-Medipol Başakşehir maçını Ovidiu Hategan yönetecek

ManU- Başakşehir maçına Rumen hakem
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 22.11.2020

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol H Grubu'nda salı günü ile oynayacağı maçı Romanya Futbol Federasyonu'ndan yönetecek.

'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Stadı'nda (TSİ) 23.00'te başlayacak karşılaşmada Hategan'ın yardımcılıklarını Octavian Sovre ve Sebastian Gheorghe yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Marius Avram üstlenecek.

Buruk'tan hakem sözleri! haberin devamı



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