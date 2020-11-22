Manchester United-Medipol Başakşehir maçını Ovidiu Hategan yönetecek

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Medipol Başakşehir'i 3-2 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Hakeme de değinen Buruk, "Oyunu daha iyi yönetebilecek bir hakem olabilirdi" dedi.