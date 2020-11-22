22 Kasım 2020, Pazar

BASKETBOL

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu! Shane Larkin...

Millilerin aday kadrosu açıklandı! Shane Larkin...
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 22.11.2020

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde D Grubu'nda mücadele eden A 'nın Hırvatistan ve ile karşılaşacağı müsabakaların aday kadrosu belli oldu. forması giyen ve Türk pasaportu alan de aday kadroya dahil edildi.

İstanbul'un ev sahipliğinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle fanus düzeninde gerçekleştirilecek organizasyonda A , 27 Kasım Cuma günü saat 19.00'da Hırvatistan ve 29 Kasım Pazar günü de saat 17.00'de ile karşı karşıya gelecek.

Yeni başantrenör yönetiminde 23 Kasım Pazartesi günü kampa girerek çalışmalarına başlayacak olan millilerin aday kadrosu şu şekilde:

Ege Arar - Aliağa Petkim Spor
Doğuş Balbay -
Buğrahan Tuncer - Anadolu Efes
- Anadolu Efes
Sertaç Şanlı - Anadolu Efes
Tolga Geçim - Anadolu Efes
Alperen Şengün - JK
Şehmus Hazer - Beşiktaş JK
Berk Demir - Tekfen
Doğuş Özdemiroğlu - Darüşşafaka Tekfen
Metehan Akyel - Empera Halı Gaziantep Basketbol
Melih Mahmutoğlu - Fenerbahçe Beko
Yiğit Arslan - Galatasaray
Metecan Birsen - Pınar Karşıyaka
Berkan Durmaz - TOFAŞ
Berk İbrahim Uğurlu - TOFAŞ



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