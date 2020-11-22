A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu! Shane Larkin...

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde D Grubu'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Hırvatistan ve Hollanda ile karşılaşacağı müsabakaların aday kadrosu belli oldu. Anadolu Efes forması giyen ve Türk pasaportu alan Shane Larkin de aday kadroya dahil edildi.

İstanbul'un ev sahipliğinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle fanus düzeninde gerçekleştirilecek organizasyonda A Milli Takım, 27 Kasım Cuma günü saat 19.00'da Hırvatistan ve 29 Kasım Pazar günü de saat 17.00'de Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

Yeni başantrenör Orhun Ene yönetiminde 23 Kasım Pazartesi günü kampa girerek çalışmalarına başlayacak olan millilerin aday kadrosu şu şekilde:

Ege Arar - Aliağa Petkim Spor

Doğuş Balbay - Anadolu Efes

Buğrahan Tuncer - Anadolu Efes

Shane Larkin - Anadolu Efes

Sertaç Şanlı - Anadolu Efes

Tolga Geçim - Anadolu Efes

Alperen Şengün - Beşiktaş JK

Şehmus Hazer - Beşiktaş JK

Berk Demir - Darüşşafaka Tekfen

Doğuş Özdemiroğlu - Darüşşafaka Tekfen

Metehan Akyel - Empera Halı Gaziantep Basketbol

Melih Mahmutoğlu - Fenerbahçe Beko

Yiğit Arslan - Galatasaray

Metecan Birsen - Pınar Karşıyaka

Berkan Durmaz - TOFAŞ

Berk İbrahim Uğurlu - TOFAŞ

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