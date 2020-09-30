30 Eylül 2020, Çarşamba

BASKETBOL

THY Euroleague'de ilk hafta fikstürü belli oldu

Euroleague'de geri sayım başladı! İlk hafta...
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 30.09.2020 Giriş Tarihi: 30.09.2020

 Euroleague'de 2020-2021 sezonu heyecanı başlıyor. Sezonun açılış karşılaşmasında temsilcimiz , Rus ekibi Zenit'le karşılaşırken bir diğer temsilcimiz Beko ise yepyeni kadrosuyla Kızılyıldız'ı konuk edecek. | Son dakika basketbol haberleri

Euroleague'de heyecan yarın oynanacak 5 karşılaşma ile başlayacak. Sezonun açılış maçında , Rus ekibi Zenit'i ağırlayacak. Beko da evinde Sırp temsilcisi Kızılyıldız ile mücadele edecek. Haftanın kapanış müsabakasında ise iki İspanyol ekibi Baskonia ile karşı karşıya gelecek.

THY Euroelague'de ilk hafta programı şöyle:

1 Ekim Perşembe
20.30 Anadolu Efes - Zenit
21.00 Olympiakos -
21.05 Maccabi FOX - ALBA
22.00 FC - CSKA
22.00 - Asvel Lyon-Villeurbanne

2 Ekim Cuma
20.00 BC Khimki Moskova - Panathinaikos
20.45 Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız
21.30 - EA7 Olimpia Milano
22.00 Baskonia - Real Madrid

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