28 Eylül 2020, Pazartesi

BASKETBOL

Miami Lakers'ın rakibi oldu!

NBA'de finalin adı belli oldu!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 28.09.2020

'de  play-off final serisinin 6. maçında 'i 125-113 mağlup ederek seriyi 4-2'ye getirdi ve adını finale yazdırdı. 6 yıl sonra NBA finaline yükselen Miami Heat, 'ın rakibi oldu.

play-off'larına, Heat ile Celtics arasındaki final serisinin 6. maçıyla devam edildi. Son çeyrekteki oyunuyla sahadan 125-113 galip ayrılan Heat, 2014'ten bu yana ilk, tarihinde 6. kez Doğu Konferansı'nın şampiyonu oldu.

Heat'i galibiyete, 32 sayı, 14 ribaunt ve 5 asistle "double double" yapan Bam Adebayo taşıdı. 22 sayı, 8 asistle oynayan Jimmy Butler ve kenardan gelerek 19 sayı, 7 asist, 5 ribaunt üreten Tyler Herro, galibiyette önemli rol oynadı.

Celtics'te Jaylen Brown'ın 26 sayı, 8 ribaunt, 3 top çalma, Jayson Tatum'ın 24 sayı, 11 asist, 7 ribaunt, Marcus Smart'ın 20 sayı, 8 ribaunt ve Kemba Walker'ın 20 sayı, 5 asistlik performansı, mağlubiyeti önleyemedi.

ile arasındaki NBA final serisinin ilk maçı, 1 Ekim Perşembe günü TSİ 04.00'te oynanacak.


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