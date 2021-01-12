12 Ocak 2021, Salı

BASKETBOL

Anadolu Efes - Alba Berlin maçı CANLI

Anadolu Efes - Alba Berlin | CANLI
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 12.01.2021 Giriş Tarihi: 12.01.2021

THY EuroLeague'in 19. haftasında , sahasında 'i konuk ediyor. Anadolu Efes - Alba Berlin maçının canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Erkek Basketbol Takımı, THY 'nin 19. haftasında 'nın takımını konuk ediyor.

'nda oynanan maç saat 20.30'da başladı ve beIN SPORTS Haber kanalından naklen yayınlanıyor.

Ligde 18 maçta 9'ar galibiyet ve yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, haftaya 11. sırada girdi.

Alman ekibi ise 7 galibiyet, 11 yenilgi ile 14. sırada yer alıyor.

CANLI SKOR

1. ÇEYREK SONUCU: ANADOLU EFES 18 - 18 ALBA BERLIN
İLK YARI SONUCU: ANADOLU EFES 36 - 44 ALBA BERLIN
3. ÇEYREK OYNANIYOR: ANADOLU EFES 42 - 47 ALBA BERLIN

AVRUPA'DA 705. MAÇ

Anadolu Efes, Alba Berlin karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 705. maçına çıktı.

Lacivert-beyazlı ekip, 41 yıllık Avrupa kupaları serüveninde oynadığı 704 karşılaşmada 397 galibiyet ve 307 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise 457. maçını yapıyor. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 456 karşılaşmada 240 galibiyet alırken, 216 kez ise salondan mağlup ayrıldı.

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