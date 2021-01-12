Anadolu Efes - Alba Berlin maçı CANLI
THY EuroLeague'in 19. haftasında Anadolu Efes, sahasında Alba Berlin'i konuk ediyor. Anadolu Efes - Alba Berlin maçının canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında Almanya'nın Alba Berlin takımını konuk ediyor.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maç saat 20.30'da başladı ve beIN SPORTS Haber kanalından naklen yayınlanıyor.
Ligde 18 maçta 9'ar galibiyet ve yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, haftaya 11. sırada girdi.
Alman ekibi ise 7 galibiyet, 11 yenilgi ile 14. sırada yer alıyor.
CANLI SKOR
1. ÇEYREK SONUCU: ANADOLU EFES 18 - 18 ALBA BERLIN
İLK YARI SONUCU: ANADOLU EFES 36 - 44 ALBA BERLIN
3. ÇEYREK OYNANIYOR: ANADOLU EFES 42 - 47 ALBA BERLIN
AVRUPA'DA 705. MAÇ
Anadolu Efes, Alba Berlin karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 705. maçına çıktı.
Lacivert-beyazlı ekip, 41 yıllık Avrupa kupaları serüveninde oynadığı 704 karşılaşmada 397 galibiyet ve 307 yenilgi yaşadı.
Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise 457. maçını yapıyor. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 456 karşılaşmada 240 galibiyet alırken, 216 kez ise salondan mağlup ayrıldı.
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