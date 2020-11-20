20 Kasım 2020, Cuma

BASKETBOL

Milwaukee Bucks Ersan İlyasova'yı serbest bıraktı

Milwaukee'de Ersan kararı! Sözleşmesi...
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 Giriş Tarihi: 20.11.2020

'de forma giyen milli gururumuz , ile sözleşmesi sona erince takımı tarafından serbest bırakıldı. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 33 yaşındaki basketbolcunun serbest bırakıldığı duyurulurken, sosyal medya hesabından da milli oyuncuya teşekkür edildi.

2005 draftında 36. sıradan tarafından seçilen ve 2015'e kadar yedi sezon forma giyen , 2018 yılında eski takımına dönmüştü.

Dokuz sezonda 272'si ilk beşte olmak üzere 583 maçta Bucks forması giyen milli basketbolcu, 9,8 sayı, 5,7 ribaunt ortalamasıyla oynadı.


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