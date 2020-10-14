14 Ekim 2020, Çarşamba

BASKETBOL

EuroLeague'de ASVEL-Kızılyıldız maçı corona virüsü nedeniyle iptal edildi!

EuroLeague'de bir maç daha iptal!
BASKETBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 14.10.2020

EuroLeague'nin 4. haftasında oynanacak - karşılaşması, yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle iptal edildi.

Euroleague'de bir karşılaşma daha korona virüs sebebiyle iptal edildi. Ligin 4. haftasında oynanması planlanan - müsabakası ev sahibi takımın korona virüs testi pozitif çıkan oyunculardan dolayı 8 kişilik maç kadrosunu oluşturamaması sonucu ertelendi.

Ayrıca ASVEL'in, Panathinaikos maçı da aynı sebepten dolayı iptal edilmişti.

KIZILYILDIZ AÇIKLAMA YAPTI

Kızılyıldız da ASVEL mücadelesiyle alakalı sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayarak, "Sağlık sorunları nedeniyle iptal edilen ASVEL maçı için üzgünüz. Biz seyahate ve maçı oynamaya tamamen hazırdık ancak oyuncuların ve teknik ekibin sağlığı daha önemli. Spordaki rakiplerimize ve dostlarımıza başarılar diliyoruz. Kısa süre sonra basketbol sahasında tekrar görüşeceğimizi umuyoruz" ifadelerine yer verdi.

EuroLeague ekibine büyük şok! İki maçta hükmen mağlup sayıldı haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
Aboubakar'ı kanatta oynatmak çatalla çorba içmek gibi olur "Aboubakar'ı kanatta oynatmak çatalla çorba içmek gibi olur"
EuroLeague ekibine büyük şok! İki maçta hükmen mağlup sayıldı EuroLeague ekibine büyük şok! İki maçta hükmen mağlup sayıldı
Fenerbahçe - CSKA Moskova maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Fenerbahçe - CSKA Moskova maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör