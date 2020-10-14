14 Ekim 2020, Çarşamba

BASKETBOL

EuroLeague yönetiminden flaş karar! Zenit...

EuroLeague ekibine büyük şok! İki maçta hükmen mağlup sayıldı
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 14.10.2020 Giriş Tarihi: 14.10.2020

yönetimi, corona virüsü bulaşan oyuncuları nedeniyle maçlara çıkamayan 'i 2 maçta da hükmen mağlup ilan etti.

, corona virüsü vakaları nedeniyle sağlıklı 8 oyuncusu olmadığı için Baskonia ve Valencia maçlarına çıkamayan 'i bu iki müsabakada hükmen mağlup ilan etti.

Euroleague ekiplerinden Zenit, corona virüsü testi negatif çıkan 8 oyuncusu olmadığı için, 13 Ekim'de Baskonia maçına çıkamamıştı. Yarın oynanması gereken Valencia Basket mücadelesini de takımdaki vakalar nedeniyle oynayamayacak olan Rus ekibine, Euroleague Disiplin Kurulu'ndan ceza geldi. Kurul, Zenit'i bu iki maçtan 20-0 hükmen mağlup ilan etti.

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