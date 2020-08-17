FIBA Kadınlar EuroCup'ta gruplar belli oldu
Basketbol FIBA Kadınlar EuroCup'ta 2020-21 sezonu grupları, Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oldu.
Basketbol FIBA Kadınlar EuroCup'ta 2020-21 sezonu grupları, Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oldu. Kupada Türkiye'yi Adana Büyükşehir Belediyesi, Bellona Kayseri Basketbol, Birevim Elazığ İl Özel İdare, Hatay Büyükşehir Belediyespor ve Ormanspor temsil edecek.
Kadınlar EuroCup'a 33 kulüp kayıt olurken, EuroLeague elemelerinden gelen 2 kulüple birlikte 35 takım mücadele edecek. Normal sezon 32 takımla oynanacağından, takım sayısını azaltmak için iki maçlı, 3 eleme oynanacak.
Kadınlar EuroCup konferanslarında gruplar şu şekilde oluştu:
KONFERANS 1:
A Grubu: Bellona Kayseri Basketbol, Atomeromu KSC Szekszard (Macaristan), Uni Gyor (Macaristan), BC Prometey (Ukrayna)
B Grubu: Ormanspor, A3 Basket Umea (İsveç), Neve David Ramla (İsrail), İzmit Belediyespor - Aluinvent Miskolc (Macaristan) eşleşmesi mağlubu
C Grubu: Hatay Büyükşehir Belediyespor, Adana Büyükşehir Belediyesi, Sparta and K Moscow Region Vidnoje (Rusya), VBW CEKK Cegled (Macaristan)
D Grubu: Birevim Elazığ İl Özel İdare, PBC MBA Moscow (Rusya), KZ AZS AJP Gorzow WKLP (Polonya), KP Brno (Çekya)
KONFERANS 2:
E Grubu: BC Elfic Fribourg (İsviçre), Phantoms Basket Boom (Belçika), Umana Reyer Venezia (İtalya), Landerneau Bretagne Basket (Fransa)
F Grubu: Lointek Gernika Bizkaia (İspanya), Flammes Carolo Basket (Fransa), Roche Vendee Basket (Fransa), CDB Clarinos De La Laguna (İspanya) - Kangoeroes Mechelen (Belçika) galibi
G Grubu: ESBVA-LM (Fransa), Cadi La Seu (İspanya), Basket Namur Capitale (Belçika) - BBC Grengewald Hueschtert (Lüksemburg) galibi, Girona (İspanya) - Sepsi (Romanya) eşlemesi mağlubu
H Grubu: Valencia BC (İspanya), Castors Braine (Belçika), Basket Hema SKW (Belçika), Saint-Amand Hainaut Basket (Fransa) - BC Winterthur (İsviçre) galibi
Kadınlar EuroCup ve diğer Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa kulüp müsabakalarının başlama kararı, 1 Eylül 2020'de FIBA Avrupa Kurulu tarafından verilecek.
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