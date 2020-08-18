FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda 2020-2021 normal sezon gruplarında mücadele eden Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu. Siyah-beyazlılar CSM CSU Oradea ve BC CSU Sibiu ile Danimarka'nın Bakken Bears takımları ile aynı grupta yer alacak.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlı ekip, Romanya'nın CSM CSU Oradea ve BC CSU Sibiu ile Danimarka'nın Bakken Bears takımlarıyla D Grubu'nda yer aldı.

Çift devreli lig usulüne göre oynanacak grup aşamasını ilk iki sırada tamamlayacak takımlar, bir üst tura yükselecek.

Turnuvaların başlama tarihleri 1 Eylül'de FIBA Avrupa Kurulu tarafından belirlenecek.

Erkek Basketbol Takımımızın, FIBA Europe Cup D Grubu'nda karşılaşacağı rakipleri belli oldu.



◾ CSM CSU ORADEA

◾ BC CSU SIBIU

◾ Bakken Bears pic.twitter.com/i7pH1A4QlO — Beşiktaş Basketbol (@BJK_Basketbol) August 18, 2020

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