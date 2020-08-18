18 Ağustos 2020, Salı

BASKETBOL

FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu

Basketbolda Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 Giriş Tarihi: 18.08.2020

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda 2020-2021 normal sezon gruplarında mücadele eden 'ın rakipleri belli oldu. Siyah-beyazlılar Oradea ve BC CSU Sibiu ile Danimarka'nın takımları ile aynı grupta yer alacak.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlı ekip, Romanya'nın Oradea ve BC CSU Sibiu ile Danimarka'nın takımlarıyla D Grubu'nda yer aldı.

Çift devreli lig usulüne göre oynanacak grup aşamasını ilk iki sırada tamamlayacak takımlar, bir üst tura yükselecek.

Turnuvaların başlama tarihleri 1 Eylül'de FIBA Avrupa Kurulu tarafından belirlenecek.

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