11 Ekim 2020, Pazar

BASKETBOL

THY Euroleague ekiplerinden Zenit'te 5 corona virüsü vakası daha

Euroleague ekibine Covid-19 şoku! 5 pozitif vaka
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 11.10.2020

THU Euroleague ekiplerinden Zenit, 5 kişinin daha corona virüsü testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde 2 oyuncu ve 3 basketbolcunun Covid-19'a yakalandığı açıklana Rus ekibindeki pozitif vaka sayısı 10'a yükseldi.

Zenit Kulübü, 2 basketbolcu ve 3 antrenörün corona virüsüne yakalandığını duyurdu.

Takımda testi pozitif çıkanların sayısının 6'sı oyuncu, 3'ü antrenör ve biri masör olmak üzere 10'a yükseldiği ifade edildi.

Virüsün yayılmasını engellemek amacıyla antrenmanların iptal edildiği ve tüm takımın izolasyon sürecine girdiği belirtildi.

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