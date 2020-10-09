Ergin Ataman Shane Larkin'in dönüş tarihini açıkladı!
THY Euroleague'in 2. haftasında sahasında Fenerbahçe Beko'ya 80-71 mağlup olan Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Ataman, sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan yıldız oyuncu Shane Larkin'in sahalara dönüş tarihi açıkladı.
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, iyi başladıklarını ama sonunu getiremediklerini söylerken, "İkinci çeyrekte maçı bıraktık. Rakip takım üst üste sayılar bularak seri yakaladı. Maçta üçüncü ve dördüncü periyotta ise garip bir basketbol oynandı. Çok kötü bir basketbol oynadık. Son çeyrekte maçı kazanma şansımız olduğu halde geri gelemedik. Bireysel performanslar açısından değerlendirecek olursam, Simon ve Moerman haricinde çok kötü oynadık. Larkin'in tedavisi sonuçlanmak üzere. 25 Ekim'de gelecek. 30 Ekim'de Olympiakos ile yapacağımız maçta oynatmayı planlıyoruz. Gelen haber bu şekilde" açıklamasında bulundu.
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