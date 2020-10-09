09 Ekim 2020, Cuma

BASKETBOL

Ergin Ataman Shane Larkin'in dönüş tarihini açıkladı!

Ataman Larkin'in dönüş tarihini açıkladı!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 09.10.2020

Euroleague'in 2. haftasında sahasında 'ya 80-71 mağlup olan 'te başantrenör , karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Ataman, sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan yıldız oyuncu 'in sahalara dönüş tarihi açıkladı.

Başantrenörü , iyi başladıklarını ama sonunu getiremediklerini söylerken, "İkinci çeyrekte maçı bıraktık. Rakip takım üst üste sayılar bularak seri yakaladı. Maçta üçüncü ve dördüncü periyotta ise garip bir oynandı. Çok kötü bir basketbol oynadık. Son çeyrekte maçı kazanma şansımız olduğu halde geri gelemedik. Bireysel performanslar açısından değerlendirecek olursam, Simon ve Moerman haricinde çok kötü oynadık. Larkin'in tedavisi sonuçlanmak üzere. 25 Ekim'de gelecek. 30 Ekim'de ile yapacağımız maçta oynatmayı planlıyoruz. Gelen haber bu şekilde" açıklamasında bulundu.

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