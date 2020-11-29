29 Kasım 2020, Pazar

MİLLİ TAKIM

Hollanda 71-73 Türkiye (MAÇ SONUCU-ÖZET)

12 Dev Adam'dan kritik galibiyet!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 29.11.2020 Giriş Tarihi: 29.11.2020

A , EuroBasket 2022 Avrupa Elemeleri D Grubu'ndaki 4. maçında 'yı 73-71 mağlup etti.

A , EuroBasket D Grubu'ndaki dördüncü maçında ile karşı karşıya geldi. Milliler parkeden 73-69 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından oynadığı 4.mücadelenin ardından ilk galibiyetini elde etti.

Periyot sonuçları

İlk çeyrek sonucu: Hollanda 14-24 Türkiye

İkinci çeyrek: Hollanda 37-41 Türkiye

Üçüncü çeyrek: Hollanda 55-55 Türkiye

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