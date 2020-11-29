A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2022 Avrupa Elemeleri D Grubu'ndaki 4. maçında Hollanda'yı 73-71 mağlup etti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2021 Avrupa Elemeleri D Grubu'ndaki dördüncü maçında Hollanda ile karşı karşıya geldi. Milliler parkeden 73-69 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Türkiye oynadığı 4.mücadelenin ardından ilk galibiyetini elde etti.



Periyot sonuçları

İlk çeyrek sonucu: Hollanda 14-24 Türkiye

İkinci çeyrek: Hollanda 37-41 Türkiye



Üçüncü çeyrek: Hollanda 55-55 Türkiye

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