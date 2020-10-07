07 Ekim 2020, Çarşamba

BASKETBOL

Lakers seride 3-1'i yakaladı! Miami Heat 96 - 102 LA Lakers | MAÇ SONUCU

Lakers seride 3-1'i yakaladı!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 07.10.2020 Giriş Tarihi: 07.10.2020

finallerinde nefesleri kesen mücadele son buldu. ile 4. maça çıkan LA Lakers, seride 3-1'i yakaladı. Maçın yıldızlarından 42 dakika süre aldı 22 sayı 9 rebound ile oynadı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü salgını sonrası seyircisiz olarak devam eden 'de final heyecanı sürüyor. Serinin 4. maçında ile LA Lakers karşı karşıya geldi. LA Lakers sahadan 102-96 galip ayrıldı. LA Lakers adına ve James mücadelenin kahramanı oldular. Anthony Davis 42 dakika süre aldı 22 sayı 9 rebound, LaBron James 28 sayı 12 rebound ile oynadı. Miami Heat adına yıldızlaşan isim ise Jimmy Buttler oldu.

Lakers Miami'ye boyun eğdi haberin devamı

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