Lakers seride 3-1'i yakaladı! Miami Heat 96 - 102 LA Lakers | MAÇ SONUCU

NBA finallerinde nefesleri kesen mücadele son buldu. Miami Heat ile 4. maça çıkan LA Lakers, seride 3-1'i yakaladı. Maçın yıldızlarından Anthony Davis 42 dakika süre aldı 22 sayı 9 rebound ile oynadı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü salgını sonrası seyircisiz olarak devam eden NBA'de final heyecanı sürüyor. Serinin 4. maçında Miami Heat ile LA Lakers karşı karşıya geldi. LA Lakers sahadan 102-96 galip ayrıldı. LA Lakers adına Anthony Davis ve LaBron James mücadelenin kahramanı oldular. Anthony Davis 42 dakika süre aldı 22 sayı 9 rebound, LaBron James 28 sayı 12 rebound ile oynadı. Miami Heat adına yıldızlaşan isim ise Jimmy Buttler oldu.

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