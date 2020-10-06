Erkekler Basketbol EuroCup: UNICS Kazan: 89 - Bahçeşehir Koleji: 88
Erkekler Basketbol EuroCup'un 2. haftasında temsilcimiz Bahçeşehir Koleji, deplasmanda karşılaştığı Rus ekibi UNICS Kazan'a 89-88 mağlup oldu.
Bahçeşehir Koleji, Erkekler Basketbol EuroCup 2. hafta maçında deplasmanda Rusya'nın UNICS Kazan takımına 89-88 mağlup oldu.
Bahçeşehir Koleji bu sonuçla grupta ikinci mağlubiyetini alırken, Rus ekibi ilk kez galip geldi.
Salon: Basket Hall Arena
UNICS Kazan: John Holland xx 13, Georgiy Zhbanov x 3, John Brown xx 10, Isaiah Canaan xx 15, Pavel Antipov x 11, Dmitri Uzinskii x, Jordan Morgan x 4, Evgeny Kolesnikov x 2, Jamar Smith xxx 25, Pavel Sergeev xx 6
Başantrenör: Dimitris Priftis
Bahçeşehir Koleji: Alex Perez xxx 33, Jamal Jones x 3, Erick Green xx 14, Deniz Kılıçlı x, Peyton Aldridge xx 12, Rıdvan Öncel x 4, İsmet Akpınar xx 12, Hadi Özdemir x 3, Erkan Yılmaz x 7
Başantrenör: Zafer Aktaş
1. Periyot: 26-25 (UNICS Kazan lehine)
Devre: 48-47 (UNICS Kazan lehine)
3. Periyot: 70-61 (UNICS Kazan lehine)
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