FIBA'dan flaş karar! Kasım ayları maçlarını tamam Türkiye'de
FIBA, Covid-19 pandemisi nedeniyle fanus düzeninde organize edilecek Erkekler ve Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde A Millilerin yer aldığı gruplarda maçların Kasım ayında Türkiye'de oynanacağını açıkladı.
FIBA, corona virüsü pandemisi nedeniyle fanus düzeninde organize edilecek Erkekler ve Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Kasım ayı elemelerinin Türkiye'de oynanacağını açıkladı.
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan da konuyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
FIBA Avrupa Yönetim Kurulu, Covid-19 pandemisi nedeniyle fanus düzeninde organize edilecek Erkekler ve Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri Kasım penceresinin ev sahibi şehirlerini açıkladı. Buna göre Türkiye, kadınlarda ve erkeklerde ülkemizin yer aldığı grupların ev sahipliğini yapacak.
Türkiye Basketbol Federasyonu'nun bugüne kadar düzenlemiş olduğu sayısız FIBA organizasyonunu da göz önünde bulundurarak başvuruyu kabul eden FIBA Avrupa Yönetim Kurulu, müsabakaların İstanbul'da oynanmasına karar verdi.
Buna göre; 13-16 Kasım 2020 tarihleri arasında ev sahipliğini yapacağımız Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri karşılaşmaları şu şekilde:
E Grubu
TÜRKİYE – Arnavutluk
Litvanya - Sırbistan
TÜRKİYE – Sırbistan
Arnavutluk – Litvanya
26-29 Kasım 2020 tarihleri arasında ev sahipliğini yapacağımız Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri karşılaşmaları şekilde:
D Grubu
TÜRKİYE - Hırvatistan
Hollanda – İsveç
İsveç – Hırvatistan
TÜRKİYE - Hollanda
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