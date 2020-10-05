NBA: Miami Heat 115-104 Los Angeles Lakers | MAÇ SONUCU

NBA final mücadelelerinde üçüncü maç geride kaldı. Los Angeles (LA) Lakers'ın Miami Heat ile karşılaştığı serinin üçüncü maçını Heat 115-104 kazandı.

NBA şampiyonunun belli olacağı Los Angeles Lakers – Miami Heat final serisinde üçüncü maç geride kaldı.

İlk 2 maçı kazanan ve seride 2-0 önde olan Los Angeles Lakers, bu kez sahadan yenik ayrıldı.

Goran Dragic ve Bam Adebayo gibi iki önemli oyuncusundan yoksun sahaya çıkan Miami Heat, sahadan 115 – 104'lük galibiyetle ayrıldı.

Miami Heat'e galibiyeti getiren isim 40 sayı, 11 ribaund ve 13 asistle oynayan Jimmy Butler oldu. Miami Heat'de galibiyetin diğer mimarları ise 17'şer sayı atan Tyler Herro ile Kelly Olynyk oldu.

Lakers'ın yıldızları ise kötü bir maç geçirdi. LeBron James 25 sayı atarken Anthony Davis ise 15 sayıda kaldı.

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