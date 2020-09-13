13 Eylül 2020, Pazar

BASKETBOL

NBA'de Los Angeles Lakers Batı Konferansı finaline çıktı

Los Angeles Lakers Batı Konferansı finaline çıktı!
BASKETBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 13.09.2020

Amerikan () play-off'larında , 'ı 119-96 yenerek seriyi 4-1 kazandı ve finaline yükseldi.

play-off'larına ile arasındaki yarı final serisi 5. maçıyla devam edildi.

Birinci ve üçüncü çeyrekteki etkili oyunuyla mücadeleden 119-96 galip ayrılan ve seriyi 4-1 kazanan Lakers, 2009-2010 sezonunun ardından ilk kez konferans finallerine kaldı.

Lakers'ta LeBron James, 29 sayı, 11 ribaunt, 7 asistle galibiyette başrol oynadı. Kyle Kuzma 17, Markieff Morris 16, Danny Green 14 ve Anthony Davis 13 sayı üretti.

Rockets'ta James Harden'ın 30, Jeff Green'in 13 ve 'un 10 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Los Angeles Lakers, Batı Konferansı finalinde Denver Nuggets-Los Angeles Clippers (2-3) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. finalinde ise ile mücadele edecek.

NBA'de Boston Celtics Doğu Konferansı finalinde



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
Basketbol Süper Ligi'nde corona şoku! 1 oyuncuda... Basketbol Süper Ligi'nde corona şoku! 1 oyuncuda...
Anadolu Efes'ten çifte şampiyonluk Anadolu Efes'ten çifte şampiyonluk
NBA'de Boston Celtics Doğu Konferansı finalinde NBA'de Boston Celtics Doğu Konferansı finalinde
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör