11 Kasım 2020, Çarşamba

BASKETBOL

Büyükçekmece Basketbol-Pınar Karşıyaka maçı corona virüsü nedeniyle ertelendi

Basketbolda bir müsabaka ertelendi!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 11.11.2020

ING Süper Ligi'nde hafta sonunda oynanacak -Pınar Karşıyaka maçı yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle ertelendi.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, dün Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda yapılan testlerde 1 oyuncunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Covid-19 olan oyuncu sayısı 7'ye yükselen, teknik ekip kadrosunda da 1 pozitif vaka bulunan Pınar Karşıyaka'nın bu haftaki Büyükçekmece karşılaşmasının ertelendiği kaydedildi.

Pınar Karşıyaka'nın ligde Bahçeşehir Koleji ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde İtalya temsilcisi Fortitudo Bologna ile yapacağı maçlar da ertelenmişti.

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