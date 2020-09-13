13 Eylül 2020, Pazar

BASKETBOL

Anadolu Efes'te 1 oyuncuda corona virüsü tespit edildi!

Basketbol Süper Ligi'nde corona şoku! 1 oyuncuda...
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 13.09.2020 Giriş Tarihi: 13.09.2020

Süper Ligi ekiplerinden , 1 basketbolcuda yeni tip corona virüsü (Covid-19) tespit edildiğini duyurdu.

Kulübü, bir oyuncusunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2020-2021 sezonu hazırlıklarını sürdüren A takımımızın yönetici, antrenör, oyuncu ve çalışanları için rutin bir şekilde gerçekleştirdiğimiz Covid-19 testlerinde bir oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun izolasyon ve tedavi süreci ivedilikle başlatılmıştır." ifadeleri yer aldı.

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