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BASKETBOL

NBA'de Boston Celtics Doğu Konferansı finalinde

NBA'de Boston Celtics Doğu Konferansı finalinde
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 12.09.2020

'de gecenin dev karşılaşmasında mağlup ederek seriyi yaparak Doğu Konferans finaline yükseldi.

Amerikan () play-off'larında yenen , seriyi kazanarak finaline yükseldi.

NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Celtics'in son şampiyon Raptors'ı 92-87 mağlup ettiği Doğu Konferansı yarı final serisi 7. maçında Jayson Tatum, 29 sayı, 12 ribaunt, 7 asistlik performansıyla ön plana çıktı.

Celtics'te Jaylen Brown 21, Marcus Smart 16, Kemba Walker 14 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Raptors'ta Fred VanVleet 20, Kyle Lowry 16, Serge Ibaka 14 sayı buldu.

Seride 4-3 galip gelen Celtics, Doğu Konferansı finalinde ile eşleşti.

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