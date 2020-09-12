NBA'de Boston Celtics Doğu Konferansı finalinde
NBA'de gecenin dev karşılaşmasında Boston Celtics Toronto Raptors'ı 92-87 mağlup ederek seriyi 4-3 yaparak Doğu Konferans finaline yükseldi.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Toronto Raptors'ı 92-87 yenen Boston Celtics, seriyi 4-3 kazanarak Doğu Konferansı finaline yükseldi.
NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Celtics'in son şampiyon Raptors'ı 92-87 mağlup ettiği Doğu Konferansı yarı final serisi 7. maçında Jayson Tatum, 29 sayı, 12 ribaunt, 7 asistlik performansıyla ön plana çıktı.
Celtics'te Jaylen Brown 21, Marcus Smart 16, Kemba Walker 14 sayıyla galibiyete katkı sağladı.
Raptors'ta Fred VanVleet 20, Kyle Lowry 16, Serge Ibaka 14 sayı buldu.
Seride 4-3 galip gelen Celtics, Doğu Konferansı finalinde Miami Heat ile eşleşti.
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