06 Eylül 2020, Pazar

BASKETBOL

Toronto Raptors Boston Celtics'i 100-93 mağlup etti

Toronto seriyi eşitledi!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 06.09.2020

'de gecenin karşılşamasında 'i 100-93 mağlup ederek seriyi 2-2'ye getirdi. 'ın 23 sayı ile yıldızlaştığı mücadelede Boston'da 24 sayı üretti.

'de dün gece oynanan karşılaşmada , 'i 100-93 mağlup ederek play-off serisinde durumu 2-2'ye getirdi.

'ın 23 sayı, 11 ribaund ile yıldızlaştığı gecede Toronto Raptors, Boston Celtics karşısında 100-93 galip gelmeyi bildi. Rakip takımda 'ın 24 sayı, 10 ribaund ve 3 asistlik çabası galibiyet için yeterli olmadı.

Çeyrek skorları:
31 – 27
18 – 22
32 – 24
19 – 20

Heat yolu yarıladı

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