Toronto Raptors Boston Celtics'i 100-93 mağlup etti

NBA'de dün gece oynanan karşılaşmada Toronto Raptors, Boston Celtics'i 100-93 mağlup ederek play-off serisinde durumu 2-2'ye getirdi.

Pascal Siakam'ın 23 sayı, 11 ribaund ile yıldızlaştığı gecede Toronto Raptors, Boston Celtics karşısında 100-93 galip gelmeyi bildi. Rakip takımda Jayson Tatum'ın 24 sayı, 10 ribaund ve 3 asistlik çabası galibiyet için yeterli olmadı.

Çeyrek skorları:

31 – 27

18 – 22

32 – 24

19 – 20

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