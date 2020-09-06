06 Eylül 2020, Pazar

BASKETBOL

Heat yolu yarıladı

Heat yolu yarıladı
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 06.09.2020

NBA play-off yarı finalinde , 'ı 115-110 yenerek seriyi 3-0'a getirdi. Jimmy Butler 30 sayı, 7 ribaunt, 6 asistle ön plana çıktı.

NBA play-off yarı finalinde , 'ı 115-110 yenerek seriyi 3-0'a getirdi. Jimmy Butler 30 sayı, 7 ribaunt, 6 asistle ön plana çıktı. Houston Rockets ise LA Lakers'ı 112-97 yenerek seride 1-0 öne geçti.
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