06 Eylül 2020, Pazar

BASKETBOL

Gloria Cup’ta şampiyon Anadolu Efes oldu!

Gloria Cup’ta şampiyon Anadolu Efes
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 06.09.2020

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen ’ta şampiyon oldu. Turnuvanın ikincisi olurken, üçüncülüğü ise aldı.

Basketbolun devlerinin yarıştığı 'ın son gününde , ile karşılaştı. Galatasaray Doğa Sigorta rakibini 91-82 yenerek turnuvayı ikinci tamamladı. Bahçeşehir Koleji ise üçüncü oldu.
Günün son maçında ise ile Dnipro karşı karşıya geldi. Anadolu Efes üstün oynadığı maçta rakibini 99-61 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
Şampiyon Anadolu Efes turnuvada 3 galibiyet alırken, ikinci olan Galatasaray Doğa Sigorta ise 2 galibiyle turnuvayı tamamladı.
Turnuva sonunda dereceye giren takımlar için ödül töreni düzenlendi. Covid-19 tedbirleri kapsamında dereceye giren takımların plaketleri takım kaptanlarına verildi.
Turnuva kapsamında 2'nci etap organizasyon 8-13 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Bu turnuvaya , Anadolu Efes, Galatasaray Doğa Sigorta, Beko, Pınar Karşıyaka, , Kızılyıldız ve Dnipro katılacak. 2'nci etap turnuva Dnipro - TOFAŞ karşılaşmasıyla başlayacak.

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