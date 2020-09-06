06 Eylül 2020, Pazar

BASKETBOL

Hidayet Türkoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a kitap takdimi

Hidayet Türkoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a kitap takdimi
BASKETBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 06.09.2020 Giriş Tarihi: 06.09.2020

 görevini yürüten , Başkan Erdoğan'a "Türkiye'nin Basketbol Aşkı" ve "Türkiye Basketbol Tarihi" kitaplarını takdim etti.

TBF'den yapılan açıklamada, görevini de yürüten Türkoğlu'nun Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldiği Başkan Erdoğan'a Türkiye basketbol tarihinde yaşananları belge, kaynak ve referanslara dayalı olarak basketbolseverler ile araştırmacıların kullanımına sunan "Türkiye'nin Basketbol Aşkı" ve "Türkiye Basketbol Tarihi" kitaplarını takdim ettiği belirtildi.


Başkan Erdoğan şampiyonları kabul etti haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
NBA play-off yarı finalinde heyecan sürüyor! NBA play-off yarı finalinde heyecan sürüyor!
TBF'den tahkim açıklaması TBF'den tahkim açıklaması
TBF'den flaş karar! Denizli... TBF'den flaş karar! Denizli...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör