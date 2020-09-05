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Başkan Erdoğan 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'nı kabul etti

Başkan Erdoğan şampiyonları kabul etti
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Giriş Tarihi: 05.09.2020

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Türkiye Altı Takımı'nı kabul etti.

Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen kabulde, şampiyonluk kupasıyla kendisini ziyaret eden sporcularla ve teknik heyetle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Takımı başarısından dolayı kutladı.

Milli takım teknik heyeti de Erdoğan'a şampiyonluk madalyası ile takım oyuncularının imzaladığı voleybol topunu hediye etti.

Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da yer aldı.

Ay-yıldızlı takım, 30 Ağustos'ta Bosna Hersek'in Zenica kentinde oynanan ve büyük bir çekişmeye sahne olan final maçında Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon olmuştu.



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