Boston Toronto'yu 102-99 mağlup etti

NBA'de bu sabaha karşı iki play-off maçı oynandı. Doğu Konferansı yarı final serisinde Boston Celtic, son şampyion Toronto Raptors'ı 102-99 yenerek seride durumu 2-0'a getirdi.





Boston'da Jayson Tatum 34 sayı atarak play off kariyer rekorunu kırdı. Marcus Smart 19 sayı, Kemba Walker da 17 sayı ile galibiyette büyük pay sahibi oldular.





Toronto Raptors da ise; OG Anunoby 20 sayı, Pascal Siakam 17 sayı, Serge Ibaka 17 sayı, Kyle Lowry 16 sayı ile oynayan oyuncular oldu.

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