02 Eylül 2020, Çarşamba

BASKETBOL

Boston Toronto'yu 102-99 mağlup etti

Son şampiyon Toronto işi zora soktu! Boston...
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 02.09.2020

'de gecenin karşılaşmasında , ile mücadele etti. 'un yıldızlaştığı bu dev maçta kazanan ile Celtics oldu.

'de bu sabaha karşı iki play-off maçı oynandı. Doğu Konferansı yarı final serisinde Boston Celtic, son şampyion yenerek seride durumu 2-0'a getirdi.


Boston'da 34 sayı atarak play off kariyer rekorunu kırdı. Marcus Smart 19 sayı, Kemba Walker da 17 sayı ile galibiyette büyük pay sahibi oldular.


Toronto Raptors da ise; OG Anunoby 20 sayı, Pascal Siakam 17 sayı, Serge Ibaka 17 sayı, Kyle Lowry 16 sayı ile oynayan oyuncular oldu.

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