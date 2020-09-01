TOFAŞ'ta corona virüsü vakası!
Ing Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ta yeni sezon hazırlıkları sürerken 3 oyuncunun corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı. Bursa ekibinin bu sonucun ardından Büyükçekmece Basketbol ile oynanması planan maçı iptal edildi.
TOFAŞ Basketbol Takımı'nda 3 oyuncunun corona virüsü testi pozitif çıktı. Oyuncuların tedavisine başlanıldığını belirtildi.
TOFAŞ Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "2020-2021 Sezonu hazırlıklarını 17 Ağustos'tan bu yana sürdüren TOFAŞ Basketbol Takımımız, yeni sezon çalışmaları kapsamında oynayacağı hazırlık karşılaşmaları öncesinde, 31 Ağustos Pazartesi günü Covid-19 PCR tarama testinden geçmiştir. Tofaş Basketbol A Takım teknik ekibimiz, oyuncularımız ve A Takım personelimize, sağlık partnerimiz Bursa Medicana Hastanesi tarafından yapılan testler sonrası 3 oyuncumuzun sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Klinik şikayeti bulunmayan oyuncularımızın izolasyon ve tedavi sürecine başlanmış olup, konuyla ilgili kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir. Tofaş Basketbol Takımımızın, 2 Eylül Çarşamba günü Mustafa V. Koç Spor Tesisleri'mizde ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Büyükçekmece Basketbol ile oynanması planlanan hazırlık maçı da iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.I
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