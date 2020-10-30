THY EuroLeague: Olympiakos 79-84 Anadolu Efes | MAÇ SONUCU | MAÇ ÖZETİ
THY EuroLeague'in 6. haftasında temsilcilerimizden Anadolu Efes, deplasmanda Olympiakos'u 79-84 mağlup etti. Lacivert-beyazlılılar bu sonuçla 2. galibiyetini alırken, Yunan ekibi bu sezon 3. kez mağlup oldu.
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında konuk olduğu Yunan ekibi Olympiakos'u 84-79 yendi.
Bir maç eksiği bulunan Anadolu Efes, 2. galibiyetini, Olympiakos ise 3. mağlubiyetini aldı.
Larkin parkeye adım attı
Haziran ayında geçirdiği ameliyattan beri sahalardan uzak kalan Shane Larkin, bu sezon ilk kez Anadolu Efes formasını giydi.
İlk çeyreğin bitimine 51 saniye kala oyuna giren Larkin, 20 dakika süre aldı ve 15 sayı kaydetti.
Dunston turnuva tarihinde 250 blok yapan ilk oyuncu
Anadolu Efes pivotu Bryant Dunston, ilk çeyrekte Papanikolaou'ya yaptığı blokla bu alandaki Avrupa Ligi rekorunu kırdı.
Dunston 249 bloğu bulunan İspanyol Fran Vazquez'i geçerek Avrupa Ligi tarihinin en fazla blok yapan oyuncusu oldu.
34 yaşındaki basketbolcu, maç sonunda Avrupa Ligi kariyerindeki blok sayısını 251'e çıkardı.
Salon: Barış ve Dostluk
Hakemler: Borys Ryzhyk (Ukrayna), Joseph Bissang (Fransa), Amit Balak (İsrail)
Olympiakos: Sloukas 10, McKissic 10, Papanikolaou 6, Vezenkov 5, Ellis 8, Spanoulis 6, Martin 11, Harrison 7, Jenkins 7, Printezis 9, Jean-Charles
Anadolu Efes: Micic 20, Beaubois 15, Singleton 7, Simon 11, Dunston 8, Larkin 15, Anderson 2, Pleiss 6, Moerman
1. Periyot: 26-29
Devre: 38-44
3. Periyot: 57-63
5 faulle oyundan çıkan: 36.08 Dunston (Anadolu Efes)
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