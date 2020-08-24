24 Ağustos 2020, Pazartesi

BASKETBOL

İlk hafta Galatasaray Doğa Sigorta-Anadolu Efes mücadelesi var

ING Basketbol Süper Ligi'nde fikstür çekildi!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 24.08.2020

ING Basketbol Süper Ligi'nde fikstür çekildi. Ligin ilk haftasında Sigorta sahasında 'i ağırlayacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen fikstür çekimine, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) yetkilileri ile kulüp temsilcileri katıldı.

Kura çekimi için podyuma çıkan herkes kura toplarına dokunmadan önce ellerini dezenfekte ederken, kuranın ardından gelenekselleşen aile fotoğrafı çekimi bu sefer yapılmadı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk haftanın maç programı şöyle:

Sigorta-

Beko-OGM Ormanspor

Frutti Extra Bursaspor-Beşiktaş

HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Gaziantep Basketbol

Büyükçekmece Basketbol-Petkimspor

Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ

Türk Telekom-Darüşşafaka Tekfen

Pınar Karşıyaka (Bay)

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