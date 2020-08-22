22 Ağustos 2020, Cumartesi

BASKETBOL

Leonard yıldızlaştı Clippers kazandı!

Leonard yıldızlaştı Clippers kazandı!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 22.08.2020 Giriş Tarihi: 22.08.2020

NBA'da gecenin maçında , ile karşı karşıya geldi. 'ın yıldızlaştığı mücadelede Clippers rakibini 130-122 mağlup ederek seriyi 2-1'e getirdi.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında , 'i 130-122 yenerek seride 2-1 öne geçti.

NBA play-off'larına 4 maçla devam edildi. Clippers, 'ın 36 sayı, 9 ribaunt, 8 asistle ön plana çıktığı play-off ilk tur serisi üçüncü maçında Mavericks'i 130-122 yendi.

Seride 2-1 üstünlük yakalayan Clippers'ta Leonard'ın yanı sıra Landry Shamet 18, Ivica Zubac 15, Marcus Morris 14 sayı üretti.

Mavericks'te Kristaps Porzingis 34 sayı, 13 ribauntla takımının en etkili ismi oldu. Karşılaşmada sol ayak bileğinden sakatlanan Luka Doncic 13 sayı, 10 ribaunt, 10 asist, Tim Hardaway Jr ve Seth Curry 22'şer sayılık performans sergiledi.

SONUÇLAR

Utah Jazz-Denver Nuggets: 124-87 (2-1)

Brooklyn Nets-Toronto Raptors: 92-117 (0-3)

Philadelphia 76ers-Boston Celtics: 94-102 (0-3)

Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers: 122-130 (1-2)

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