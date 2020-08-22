Leonard yıldızlaştı Clippers kazandı!
NBA'da gecenin maçında Los Angeles Clippers, Dallas Mavericks ile karşı karşıya geldi. Kawhi Leonard'ın yıldızlaştığı mücadelede Clippers rakibini 130-122 mağlup ederek seriyi 2-1'e getirdi.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Los Angeles Clippers, Dallas Mavericks'i 130-122 yenerek seride 2-1 öne geçti.
NBA play-off'larına 4 maçla devam edildi. Clippers, Kawhi Leonard'ın 36 sayı, 9 ribaunt, 8 asistle ön plana çıktığı play-off ilk tur serisi üçüncü maçında Mavericks'i 130-122 yendi.
Seride 2-1 üstünlük yakalayan Clippers'ta Leonard'ın yanı sıra Landry Shamet 18, Ivica Zubac 15, Marcus Morris 14 sayı üretti.
Mavericks'te Kristaps Porzingis 34 sayı, 13 ribauntla takımının en etkili ismi oldu. Karşılaşmada sol ayak bileğinden sakatlanan Luka Doncic 13 sayı, 10 ribaunt, 10 asist, Tim Hardaway Jr ve Seth Curry 22'şer sayılık performans sergiledi.
SONUÇLAR
Utah Jazz-Denver Nuggets: 124-87 (2-1)
Brooklyn Nets-Toronto Raptors: 92-117 (0-3)
Philadelphia 76ers-Boston Celtics: 94-102 (0-3)
Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers: 122-130 (1-2)
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