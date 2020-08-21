21 Ağustos 2020, Cuma

BASKETBOL

Basketbol Süper Ligi 15 takımla oynanacak!

Basketbol Süper Ligi 15 takımla oynanacak!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 21.08.2020

(), gelecek sezon 'nin 15 takımla oynanacağını açıklamıştı. , ligden çekildiğini daha öncesinde açıklamıştı.

'un bugün resmen ligden çekildiğini açıklamasının ardından ING 'nde mücadele etmek için yalnızca Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in başvuruda bulunduğunu açıklayan , Denizli ekibinin mali şartları karşılayamaması nedeniyle bu başvuruyu reddetti. Bu başvurunun reddedilmesinin ardından ligin gelecek sezon 15 takımla oynanması kararlaştırıldı.

TBF'den yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bandırma Basketbol İhtisas Kulübü'nün, ING Basketbol Süper Ligi 2020-2021 sezonu müsabakalarından çekilme kararının ardından takım sayısında oluşan azalma nedeniyle, ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etmek için başvuran tek takım olan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Spor Kulübü'nün başvurusu reddedildi. Denizli ekibinin lisans başvuru dosyasının incelenmesi sonucunda, Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı'nda istenen şartları karşılayamaması üzerine Yönetim Kurulu, Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Spor Kulübü'nün ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etme başvurusunu kabul etmedi. Böylece ING Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunun 15 takımla oynanması kararlaştırıldı.

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