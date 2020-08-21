Basketbol Süper Ligi 15 takımla oynanacak!
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), gelecek sezon Basketbol Süper Ligi'nin 15 takımla oynanacağını açıklamıştı. Bandırma Basketbol, ligden çekildiğini daha öncesinde açıklamıştı.
Bandırma Basketbol'un bugün resmen ligden çekildiğini açıklamasının ardından ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etmek için yalnızca Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in başvuruda bulunduğunu açıklayan TBF, Denizli ekibinin mali şartları karşılayamaması nedeniyle bu başvuruyu reddetti. Bu başvurunun reddedilmesinin ardından ligin gelecek sezon 15 takımla oynanması kararlaştırıldı.
TBF'den yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Bandırma Basketbol İhtisas Kulübü'nün, ING Basketbol Süper Ligi 2020-2021 sezonu müsabakalarından çekilme kararının ardından takım sayısında oluşan azalma nedeniyle, ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etmek için başvuran tek takım olan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Spor Kulübü'nün başvurusu reddedildi. Denizli ekibinin lisans başvuru dosyasının incelenmesi sonucunda, Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı'nda istenen şartları karşılayamaması üzerine Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Spor Kulübü'nün ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etme başvurusunu kabul etmedi. Böylece ING Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunun 15 takımla oynanması kararlaştırıldı.
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