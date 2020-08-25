25 Ağustos 2020, Salı

BASKETBOL

Lakers ve Bucks yarı final kapısını araladı

Lakers ve Bucks yarı final kapısını araladı
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 25.08.2020

NBA play-off'larına 4 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri , play-off ilk tur dördüncü maçında konferans 8'incisi 'ı 135-115 yenerek seride durumu 3-1'e getirdi ve yarı final kapısını araladı.

Lakers'ta LeBron James 30 sayı ve 10 asistle "double double" yaparken, Anthony Davis ve Kyle Kuzma 18'er sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Trail Blazers'ta sağ dizinden sakatlanan Damian Lillard 11 sayı, 4 asistle oynarken, Jusuf Nurkic 20 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı.

ERSAN İLYASOVA 5 SAYI ATTI

birincisi , 8'inci sıradan play-off'lara giren 'i 121-106 yenerek, seride durumu 3-1 yaptı ve önemli bir avantaj sağladı.


Bucks'ta Giannis Antetokounmpo, 31 sayı, 15 ribaunt ve 8 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Khris Middleton'ın 21 sayı, 10 ribauntluk performans sergilediği mücadelede 7 dakika süre alan milli basketbolcu , 5 sayı üretti.

Magic'de Nikola Vucevic'in 31 sayı, 11 ribaunt, 7 asistlik performansı mağlubiyeti engelleyemedi.

MIAMI YARI FİNALDE

Doğu Konferansı'nda oynanan diğer maçta , Indiana Pacers'ı 99-87'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla seriyi 4-0'a getiren Miami Heat, yarı finale yükseldi.

Bam Adebayo'nun 14 sayı, 19 ribaunt, 6 asistle oynadığı Heat'te, Goran Dragic 23 sayı kaydetti.

Pacers'ta ise Myles Turner 22 sayı, 14 ribauntla "double double" yaparken, Victor Oladipo ise 25 sayı üretti.

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