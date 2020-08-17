17 Ağustos 2020, Pazartesi

BASKETBOL

Anadolu Efes çalışmalara başladı

Anadolu Efes sezonu açtı
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 17.08.2020

ING ve Euroleague ekiplerinden , 2020/2021 sezonu için ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, başantrenör yönetimindeki antrenmanın, kulübün yeni tesislerinde yapıldığı belirtildi.

Antrenmanda yeni transfer Erten Gazi'nin de yer aldığı ifade edilirken, lacivert-beyazlı takımın hazırlıklarını bir süre daha 'da sürdüreceği aktarıldı.


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