18 Ağustos 2020, Salı

BASKETBOL

Darüşşafaka Tekfen'de üç imza!

Darüşşafaka Tekfen'de üç imza!
BASKETBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 18.08.2020

Gelecek sezon play-off yarışının içinde bulunmak isteyen , Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda düzenlenen imza töreninde üç oyuncuyla szöleşme yeniledi.

, basketbolcular Berk Demir, Doğuş Özdemiroğlu ve Emircan Koşut ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine yönetim kurulu üyesi Hakan Kasapkaraoğlan, genel menajer Ahmet Eran ve oyuncular katıldı.
İmza töreninde açıklamalarda bulunan Ahmet Eran, Berk ile Emircan'ın biten sözleşmelerini uzattıklarını, bir yıl daha mukavelesi olan Doğuş ile de anlaşmayı yenilediklerini dile getirdi.
Yeni tip corona virüsü dolayı dünyanın 3-4 aydır günlük faaliyetlerden uzak kaldığına dikkati çeken Eran, "Hayat devam ediyor. Bizler de sezon hazırlıklarına başladık. Mevcut kadroyu korumak istiyorduk, bunu büyük oranda başardık. Türk oyuncularımızın gösterdiği gösterdiği performans önümüzdeki sezon açısından da önemliydi." diye konuştu.

Donovan Mitchell 57 sayı ile rekor kırdı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
Basketbolda Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu! Basketbolda Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu!
NBA'de tarihi rekor gecesi! NBA'de tarihi rekor gecesi!
Anadolu Efes sezonu açtı Anadolu Efes sezonu açtı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör