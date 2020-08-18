Darüşşafaka Tekfen'de üç imza!

Gelecek sezon play-off yarışının içinde bulunmak isteyen Darüşşafaka Tekfen, Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda düzenlenen imza töreninde üç oyuncuyla szöleşme yeniledi.

Darüşşafaka Tekfen, basketbolcular Berk Demir, Doğuş Özdemiroğlu ve Emircan Koşut ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine yönetim kurulu üyesi Hakan Kasapkaraoğlan, genel menajer Ahmet Eran ve oyuncular katıldı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Ahmet Eran, Berk ile Emircan'ın biten sözleşmelerini uzattıklarını, bir yıl daha mukavelesi olan Doğuş ile de anlaşmayı yenilediklerini dile getirdi.

Yeni tip corona virüsü dolayı dünyanın 3-4 aydır günlük faaliyetlerden uzak kaldığına dikkati çeken Eran, "Hayat devam ediyor. Bizler de sezon hazırlıklarına başladık. Mevcut kadroyu korumak istiyorduk, bunu büyük oranda başardık. Türk oyuncularımızın gösterdiği gösterdiği performans önümüzdeki sezon açısından da önemliydi." diye konuştu.



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