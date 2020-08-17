17 Ağustos 2020, Pazartesi

BASKETBOL

TKBL ve TB2L 20 Kasım’da başlıyor!

TKBL ile TB2L'de başlangıç tarihi belli oldu!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 17.08.2020

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü pandemisi nedeniyle ertelenen organizasyonlardan olan Kadınlar Basket Ligi ve Türkiye Basketbol 2. Ligi'nin başlama tarihi belli oldu. İşte detaylar...

Kadınlar Basketbol Ligi () ve Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde (TB2L) 2020-2021 sezonunun başlangıç tarihi kararlaştırıldı.
Buna göre TKBL ve TB2L'de yeni sezonlar 20 Kasım 2020'de başlayacak.

Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Covid-19 pandemisi ile ilgili alınan önlemler ve yeni sezonda bu liglerde uygulanacak protokoller ilerleyen günlerde kulüpler ile paylaşılacak.

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