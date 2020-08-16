NBA'de Portland Trail Blazers play-off'a kaldı

NBA'de play-in maçında Batı Konferansında 8. sırada bitiren Portland Trail Blazers ile 9. sırada tamamlayan Memphis Grizzlies karşı karşıya geldi. Portland rakibini 126-122'lik skorla mağlup ederek batıda play-offlara yükselen son takım oldu. Portland'da Damian Lillard 31 sayı, 10 asist, C.J. McCollum 29 sayı, 3 ribaund ve Jusuf Nurkic 22 sayı, 21 ribaund ile oynayarak galibiyetin mimarlarından oldu. Memphis'te ise Ja Morant'ın 35 sayı, 8 asist ve 4 ribaundluk performansı yetmedi.

Portland Trail Blazers, play-off ilk turunda Batı Konferansı lideri Los Angeles Lakers ile eşleşti.



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