NBA'de Portland Trail Blazers play-off'a kaldı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-in maçında Portland Trail Blazers, Memphis Grizzlies'i 126-122 neyerek Batı Konferansı'nda play-off'a kalan son takım oldu. Blazers, play-off ilk turunda Batı Konferansı'nı zirvede tamamlayan Los Angeles Lakers ile eşleşti.
NBA'de play-in maçında Batı Konferansında 8. sırada bitiren Portland Trail Blazers ile 9. sırada tamamlayan Memphis Grizzlies karşı karşıya geldi. Portland rakibini 126-122'lik skorla mağlup ederek batıda play-offlara yükselen son takım oldu. Portland'da Damian Lillard 31 sayı, 10 asist, C.J. McCollum 29 sayı, 3 ribaund ve Jusuf Nurkic 22 sayı, 21 ribaund ile oynayarak galibiyetin mimarlarından oldu. Memphis'te ise Ja Morant'ın 35 sayı, 8 asist ve 4 ribaundluk performansı yetmedi.
Portland Trail Blazers, play-off ilk turunda Batı Konferansı lideri Los Angeles Lakers ile eşleşti.
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