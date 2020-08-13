13 Ağustos 2020, Perşembe

BASKETBOL

Petkimspor ING Basketbol Süper Ligi'nde!

Petkimspor ING Basketbol Süper Ligi'ne alındı!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 13.08.2020 Giriş Tarihi: 13.08.2020

Türkiye Basketbol Fedarasyonu lisans kriterlerini yerine getiremeyen 'un yerine Petkimspor'u Süper Lig'e alma kararı verdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu'nun, ulusal lisans kriterlerini karşılayamayan 'un yerine Petkimspor'u ING 'ne alması sevinçle karşılandı.

Petkimspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Aliağa halkının desteği ve takımın emeği sayesinde Petkimspor'un bu yıl mücadelesini ING Basketbol Süper Ligi'nde sürdüreceği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Birlikte hedefe, diyerek çıktığımız yolda teknik ve idari kadromuzla oyuncularımızla ve en önemlisi de taraftarlarımızla tek yürek olduk. Türkiye Basketbol Federasyonunun davetiyle takımımızın Süper Lige yükseldiği haberini sizinle paylaşmaktan büyük gurur duyuyoruz. Yeni sezonda önceliğimiz Kovid-19'a karşı gerekli tüm tedbirleri alarak rakiplerimizle en iyi şekilde mücadele etmek olacak. Türkiye'nin en iyi basketbol takımlarını Aliağa'da, evimizde ağırlamak için sabırsızlanıyoruz."




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