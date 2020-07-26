Anadolu Efes Dunston ile sözleşme yeniledi

ING Basketbol Ligi ve THY Euroleague ekiplerinden Anadolu Efes, ABD'li pivot Bryant Dunston ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

THY Euroleague'de geçen sezon Anadolu Efes forması ile 9 karşılaşmada 25:43 dakika ortalama süre alan Dunston, maç başına 10,1 sayı, 5,3 ribaunt ve 1,8 asist ortalamalarıyla mücadele etti. ING Basketbol Süper Ligi'nde ise geçen sezon 7 maça çıkan Dunston, maç başına 23:01 dakika süre alarak 8,3 sayı, 5,6 ribaunt ve 0,7 asist ortalamalarıyla oynadı. Beş sezondur Anadolu Efes formasını giyen oyuncu, sözleşmesinin ikinci yılını tamamladığında lacivert-beyazlılarda yedinci sezonuna ulaşacak ve takımda en uzun süre forma giyen yabancı oyuncu unvanını kazanacak.

Anadolu Efes'te Petar Naumoski toplam altı sezon (1992-1993, 1993-1994, 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998 ve 1998-1999) forma giymişti.

DİĞER