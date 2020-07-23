Pınar Karşıyaka'nın fikstürü belli oldu!
Ülkemizi gelecek sezon Şampiyonlar Lig'inde temsil edecek Pınar Karşıyaka'nın fikstürü belli oldu. İzmir ekibi ilk mücadelisini 13 Ekim Salı günü İsrail takımı Hapoel Holon ile oynayacak.
Ufuk Sarıca önderliğinde önümüzdeki sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hazırlanan Pınar Karşıyaka'nın fikstürü belli oldu. D grubunda Hapoel Holon – Brose Bamberg – AEK – Fortitudo Bologna – RETAbet Bilbao – Cholet ve elemeden gelecek son takımla bulunan Pınar Karşıyaka, ilk karşılaşmasını 13 Ekim Salı günü İsrail Ligi ekibi Hapoel Holon ile oynayacak.
İzmir ekibi evindeki ilk iki maçını aldığı cezadan dolayı seyircisiz olarak oynayacak. Pınar Karşıyaka, 20 Ekim Salı günü elemeden gelecek takım ile 10 Kasım Salı günü RETAbet Bilbao ile evinde oynayacağı maça seyircisinden yoksun çıkacak.
Karşıyaka'nın fikstürü şu şekilde:
📅 Basketbol Şampiyonlar Ligi D grubu fikstürümüz belli oldu— Pınar Karşıyaka (@KSKBasket) July 23, 2020
🔗 https://t.co/zBn8nL6Rl6 pic.twitter.com/1Y7jtOThNF
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