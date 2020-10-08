09 Ekim 2020, Cuma

BASKETBOL

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski yıldızı Cappie Pondexter'dan haber alınamıyor

Beşiktaş ve F.Bahçe'nin eski yıldızından haber alınamıyor
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 08.10.2020

Bir dönem ülkemizde ve Fenerbahçe formalarını da terleten ve 2018'de aktif basketbol yaşantısına nokta koyan ABD'li basketbolcu Cappie Pondexter'dan birkaç gündür haber alınamıyor. WNBA Oyuncular Birliği de Pondexter'ın kaybolduğunu doğruladı.

Bir dönem Fenerbahçe ve formaları da giyen WNBA yıldızı Cappie Pondexter'a birkaç gündür ulaşılamıyor.

Pondexter'in ortadan kaybolmasıyla ilgili haberler ilk olarak Çarşamba akşamı Twitter'da duyuruldu.

Daha sonradan hesabını silen bir kişi, Pondexter'ın Chicago'da kaybolduğunu bildiren bir tweet atarken, WNBA Oyuncular Birliği de Pondexter'ın kaybolduğunu doğruladu.

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