Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski yıldızı Cappie Pondexter'dan haber alınamıyor

Bir dönem ülkemizde Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını da terleten ve 2018'de aktif basketbol yaşantısına nokta koyan ABD'li basketbolcu Cappie Pondexter'dan birkaç gündür haber alınamıyor. WNBA Oyuncular Birliği de Pondexter'ın kaybolduğunu doğruladı.

Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları da giyen WNBA yıldızı Cappie Pondexter'a birkaç gündür ulaşılamıyor.

Pondexter'in ortadan kaybolmasıyla ilgili haberler ilk olarak Çarşamba akşamı Twitter'da duyuruldu.

Daha sonradan hesabını silen bir kişi, Pondexter'ın Chicago'da kaybolduğunu bildiren bir tweet atarken, WNBA Oyuncular Birliği de Pondexter'ın kaybolduğunu doğruladu.

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