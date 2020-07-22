22 Temmuz 2020, Çarşamba

BASKETBOL

TOFAŞ transferlere devam ediyor!

TOFAŞ transferlere devam ediyor!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 22.07.2020

2020-2021 Sezonu kadro yapılanma çalışmalarını sürdüren Basketbol Takımı, gard pozisyonu için Amerikalı Milli oyuncu ile anlaşma sağladı.

koçluğundaki , Sean Kilpatrick transferinin sonrasında bir hamleye daha imza attı ve geçtiğimiz sezon son olarak Kirolbet Baskonia forması giyen 27 yaşındaki Birleşik Amerikalı guard 'u renklerine bağladı.
Geçtiğimiz sezon ortasında CSP Limoges'dan KIROLBET Baskonia ekibine dahil olan Semaj Christon, Baskonia ile çıktığı 11 maçta 9.1 sayı, 1.8 ribaund ve 3.4 asist ortalamaları ile mücadele etmişti.

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