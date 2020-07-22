TOFAŞ transferlere devam ediyor!
2020-2021 Sezonu kadro yapılanma çalışmalarını sürdüren TOFAŞ Basketbol Takımı, gard pozisyonu için Amerikalı Milli oyuncu Semaj Christon ile anlaşma sağladı.
Orhun Ene koçluğundaki TOFAŞ, Sean Kilpatrick transferinin sonrasında bir hamleye daha imza attı ve geçtiğimiz sezon son olarak Kirolbet Baskonia forması giyen 27 yaşındaki Birleşik Amerikalı guard Semaj Christon'u renklerine bağladı.
Geçtiğimiz sezon ortasında CSP Limoges'dan KIROLBET Baskonia ekibine dahil olan Semaj Christon, Baskonia ile çıktığı 11 maçta 9.1 sayı, 1.8 ribaund ve 3.4 asist ortalamaları ile mücadele etmişti.
🖊️ l Son olarak İspanya Liga Endesa şampiyonu Saski Baskonia'da forma giyen Birleşik Amerikalı Milli guard Semaj Christon TOFAŞ'ta! @SemajChriston 👋 #welcometoTOFAŞ 🤜 #westaytogether 🤛— TOFAŞ Spor Kulübü (@TofasSporKulubu) July 22, 2020
✍️ Detaylar; https://t.co/K7Km4A1kjU pic.twitter.com/scwdUAN3jF
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