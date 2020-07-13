NBA yıldızı Russell Westbrook'un corona virüsü testi pozitif çıktı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Houston Rockets'ta forma giyen yıldız basketbolcu Russell Westbrook, yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Tüm dünyada etkisini gösteren corona virüsü salgını spor camiasından bir kişiye daha bulaştı. NBA Batı Konferansı ekiplerinden Houston Rockets'ta forma giyen Russell Westbrook, corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. 31 yaşındaki yıldız isim, karantinaya alındı.

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