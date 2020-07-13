13 Temmuz 2020, Pazartesi

BASKETBOL

NBA yıldızı Russell Westbrook'un corona virüsü testi pozitif çıktı

NBA yıldızının Covid-19 testi pozitif çıktı!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 13.07.2020 Giriş Tarihi: 13.07.2020

Amerikan () ekiplerinden 'ta forma giyen yıldız basketbolcu , yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Tüm dünyada etkisini gösteren corona virüsü salgını spor camiasından bir kişiye daha bulaştı. Batı Konferansı ekiplerinden 'ta forma giyen , corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. 31 yaşındaki yıldız isim, karantinaya alındı.

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