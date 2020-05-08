Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman: Ligin devam etmesinden yanayım

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, kulübünün sponsorluk anlaşmasında konuştu. Ataman, "Ligin devam etmesinden yanayım. İzin verildiği sürece oynanması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, liglerin devam edip etmeyeceğine dair açıklamalarda bulundu. Sponsorluk anlaşmasında konuşan Ataman, "Euroleague ve ligde lideriz ama iki kulvarda da emeğimizin karşılığını sahada almak istiyoruz. Oynayarak bitirmek istiyoruz. Biz hiçbir zaman lideriz bitirip şampiyonluğumuzu tescil edin demedik. Bu yılın şampiyonları zaten sağlık çalışanları" ifadelerini kullandı.

Ergin Ataman'ın açıklamalarının satır başları:

"Gerek Euroleague'de gerek ligde lideriz ama her iki kulvarda da biz emeğimizin karşılığını sahada almak istiyoruz. Oynayarak bitirmek istiyoruz. Biz hiçbir zaman lideriz bitirip şampiyonluğumuzu tescil edin demedik. Bu yılın şampiyonları zaten sağlık çalışanları. Euroleague final four için de 3 şehrin adı geçiyor."

"ÖNEMLİ OLAN LİGİN MARKA DEĞERİNİ KORUMAK"

Futbolda olduğu gibi haziran ortası için bir planlama yapılırsa oyuncular hazır olacaklardır. Önemli olan ligin marka değerini korumak. Elbette bütün kararlar sağlık bakanlığı ve bilim kurulunun onayıyla alınacak. Futbolda alt ligler dahi oynanıyorken basketbolda da ligler oynanabilir.

"NBA'İN ANTRENMAN SİSTEMİNE 5 HAFTA ÖNCE BAŞLADIK"

Oyuncularımız evde istenilen şekilde çalışamadıklarını ve tesislerde çalışmak istediklerini söylediler. Tüm imkanları sağlayarak tesislerimizi açtık. Herkes için ayrı bir top, özel bir asistan koç sağladık. NBA'in yeni başladığı antrenman sistemine 5 hafta önce başladık.

TFF aldığı kararla kendi camialarına bir heyecan yarattı. Basketbolda aynısını göremiyoruz. Basketbolda Türkiye Ligi'ne yönelik bir heyecan göremiyoruz. Kontak kapanmış gibi davranılıyor.

"BUNUNLA YAŞAMAYI ÖĞRENECEĞİZ"

Artık bir süre aşı veya kesin çözüm bulunana kadar bununla yaşamayı öğreneceğiz. Tüm riskleri göz önünde bulundurursak kontağı kapatıp evde yatmamız lazım. Hastaların yüzde 80'inin semptom vermeden toplumda gezdikleri belirtildi zaten. Almanya'da 10 futbolcuda çıktı. 2-3 gün sonra Merkel tüm önlemlerimizi aldık 15 Mayıs'ta başlıyoruz dedi. Herkese geçmiş olsun ama ülke olarak bir şekilde devam etmemiz gerekiyor.

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