Anadolu Efes'ten açıklama geldi! Ekpe Udoh...
Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Anadolu Efes'te bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ABD'li basketbolcu Ekpe Udoh'un transfer edileceği öne sürülmüştü. Konuyla ilgili açıklama yapan Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz, herhangi bir transfer görüşmesi yapmadıklarını söyledi.
Anadolu Efes'in Fenerbahçe Beko'nun eski yıldızı Ekpe Udoh'u transfer iddiaları üzerine resmi açıklama geldi. Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz, yıldız basketbolcu hakkında konuştu.
Alper Yılmaz, kariyerine Çin'de devam eden 32 yaşındaki Udoh ile ilgili yaptığı açıklamada "Herhangi bir transfer görüşmemiz bulunmamaktadır. Önümüzdeki sezonun takımını düşünmek için erken." dedi.
Anadolu Efes'in gelecek sezonla ilgili kadro yapılanması hakkında konuşan Yılmaz "Kadromuzu korumayı istiyoruz. Başarılı sezon geçiren takımımızı dağıtmak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.
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