13 Temmuz 2020, Pazartesi

BASKETBOL

Arda Turan Ergin Ataman'la birlikte İtalya'dan takım satın aldı!

Arda'dan flaş hamle! İtalya'dan...
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 13.07.2020 Giriş Tarihi: 13.07.2020

Gelecek sezon öncesi Galatasaray'la anlaştığı iddia edilen deneyimli oyuncu , Anadolu Efes'in başantrenörü ile birlikte İtalya'dan basket takımı satın aldı. İşte detaylar...

ve 'dan sürpriz bir girişim geldi. Sportando'nun haberine göre tecrübeli koç, Arda Turan ile beraber bir Türk yatırımcıyı da projeye dahil etti ve İtalya'dan takım aldı.

TORINO BASKET ARTIK TÜRKLERİN

Ergin Ataman, konu ile ilgili yaptığı açıklamada Reale Mutua Torino Basket'i satın aldıklarını ifade etti. Öte yandan Ataman, takımın önümüzdeki sezon Serie A'ya yükselmesi halinde kulübün tamamının hisselerini alacaklarını ifade etti.

Arda Turan için flaş iddia! Galatasaray ile anlaştı

KOÇLUĞA DEVAM EDECEK Mİ?

Tecrübeli antrenör, konu ile ilgili yaptığı konuşmada, "İki üst düzey ortağım bulunuyor. Bunlardan biri, Türkiye'nin en büyük Spor Menajerlik şirketi. Ortaklarımız arasında önemli bir üçüncü isim daha olacak. Anadolu Efes'in koçu olarak görevimi sürdüreceğim. Torino Basket, Serie A'ya yükselirse tamamını satın alacağız." dedi.

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