07 Mayıs 2020, Perşembe

BASKETBOL

Türkiye Basketbol Federasyonundan Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı

TBF'den Cengiz için geçmiş olsun mesajı
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 07.05.2020

(), beyin ameliyatı geçiren Kulübü Başkanı için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

'den yapılan açıklamada, " Spor Kulübü Başkanı Sayın 'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.

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