Shane Larkin'den NBA açıklaması! "Geri dönmem için..."

THY EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes'te forma giyen ve bu sezonki başarılı performansıyla adından sıkça söz ettiren Shane Larkin, geleceğine ilişkin açıklamlarda bulundu. Geçtiğimiz aylarda Türk vatandaşlığına geçen yıldız guard, "NBA'e üçüncü guard olarak dönmem. NBA'e dönmem için 18-25 dakika süre alabileceğim bir teklif gelmeli." dedi.

Anadolu Efes'in oyun kurucusu Shane Larkin, Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) geri dönmesi için şartları olduğunu belirtti.

ABD basınına açıklamalar yapan Larkin, "NBA'e üçüncü guard olmak için geri dönmem. Eğer böyle bir teklif için arayan takım olursa, telefonlarına dahi cevap vermeyeceğim." ifadelerini kullandı.

En az 18-25 dakika aralığında sahada kalabileceği bir takımda oynayabileceğini söyleyen Larkin, sorumluluk alabileceği bir ekipte forma giymek istediğini sözlerine ekledi.

Larkin, bu sezon Anadolu Efes formasıyla THY Avrupa Ligi'nde 6 kez haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçilmişti.

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